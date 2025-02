Thibau Nys heel eerlijk over een cruciale factor in de achtervolging op Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Thibau Nys zal toch nog wel even nodig hebben om de status van Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veldrijden na te jagen. Ook op het WK veldrijden 2025 moest hij achtervolgen op die twee.

In de volgende Vlaamse Wielrijder & Biker blikt Nys nog eens terug op dat WK. "Ik ben blij verrast. Het is een heel mooie afsluiter van mijn winter. Mijn aanloop naar het wereldkampioenschap was nochtans niet ideaal. Ik was veertien dagen eerder wat ziek." We herinneren ons nog dat er toen wat tegenstrijdige signalen naar buiten kwamen.

Nys kan nu open kaart spelen. "Heel erg was het niet, ik merkte enkel dat mijn hartslagen plots hoger lagen, maar dan weet je dat er iets broedt. Ik heb het moeten ondergaan. Ik wilde me direct terug opladen, maar het was moeilijk. Ik voelde dat ik over mijn top heen was." Op dat moment zag het er allemaal vrij somber uit voor het WK.

Thibau Nys draait kort voor WK de knop om

"Het lukte aanvankelijk niet om mijn knop om te draaien, maar halfweg de week veranderde dat." Eens hij die mentale klik gemaakt had, kon Thibau Nys langzaam maar zeker opnieuw vertrouwen tanken. "Ik was wat onzeker voor de start, maar ik zat snel in mijn ritme. Ik was niet super weg, maar ik kon vlot opschuiven." Dat zorgde nog eens voor een vertrouwenboost.

"Ik had een tijdje in de persoon van Joris Nieuwenhuis in de achtervolging op Mathieu en Wout de perfecte gezel." Het was heel belangrijk voor Nys dat hij toch even met Nieuwenhuis op pad kon, om nog voldoende krachten over te houden voor het slot van het WK. "Ik bleef wat in het wiel om dan toe te slaan", zegt Nys over de strijd om brons.

Thibau Nys blij met derde plek in Liévin

"Ik ben enorm blij met mijn derde plaats. En op één van de mooiste omlopen waar ik ooit op koerste", was Nys in de wolken met het parcours in Liévin.