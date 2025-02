Thibau Nys is ook na resem geslaagde kampioenschappen bijzonder hard voor zichzelf: "Daarin mislukte ik"

Thibau Nys weet wat hij in de kampioenschappen gepresteerd heeft maar blijft hard voor zichzelf. Hij kijkt met een kritische blik naar zijn crosswinter.

Nochtans stond hij er op de grote afspraken, met winst op het BK en EK en brons op het WK. "Ik had zo'n verloop nooit verwacht, maar ik blijf kritisch", zegt Nys in de volgende editie van de Vlaamse Wielrijder & Biker. "Ik blijf vinden dat ik niet vaak genoeg won. Mijn WK-brons en mijn zege in de wereldbeker in Benidorm maakten bijna alles goed."

Dat is wel met een heel strenge blik naar zijn seizoen kijken. "Ik liet voordien in een paar andere grote veldritten de kaas van mijn boterham eten toen dat niet had gemogen. Ik liet me een paar keer in slaap wiegen door de tegenstand, terwijl ik net dan maturiteit had moeten tonen, maar daarin mislukte ik", schuwt Nys de grote woorden niet.

Thibau Nys wil truien meer glans geven

Laat ons dan vooral wel niet vergeten dat hij het BK en het EK won. "Net daarom. Als je zo'n wedstrijden wint, hoor je op zijn minst ook een keer de beste te zijn in een proef voor de Superprestige of de wereldbeker of de X2O-trofee, maar dat was niet het geval. Ik had mijn truien iets meer glans willen geven. Ik was niet weerbaar genoeg. Ik liet me soms doen."

Nys heeft leren beseffen dat de beste vorm hebben niet altijd evenredig is met het resultaat. "Ik was bij momenten de beste man in koers, maar ik won niet. Vandaar toch wel wat frustraties, maar Benidorm zette het voor mezelf recht. Als je zo oud bent als ik, ken je de trucs nog niet allemaal. Als je in de jeugdcategorieën dominant bent en constant scoort, denk je dat je dat als prof ook doet, maar dat is niet waar."

Thibau Nys spreekt van een goede leerschool

Met die realiteit moet Nys nu wel leven. "In die context was verliezen een goede leerschool. Ik leerde meer mijn mannetje staan. Ik weet nu dat niets evident is in de cross. Het is constant vechten tot op de streep. Eén seconde je durf en vechtlust verliezen en het is om zeep."