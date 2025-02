Van Aert haalt wel voor een héél verrassende naam de kastanjes uit het vuur: "Dat was echt super, Wout is een rolmodel"

Wout van Aert haalt nog niet het niveau dat hem in elke koers verzekert van het kopmanschap. Er is wel een héél verrassende naam waar hij de kastanjes voor uit het vuur heeft gehaald.

Van Aert is momenteel aan de slag in de Ronde van de Algarve, maar heeft ook reeds de Clasica Jaén gereden. Dat was zijn eerste wegwedstrijd van het jaar, iedereen keek uit naar wat Wout daar in kon presteren. Dat bleek nog niet al te veel, buiten nuttig kopwerk doen voor de kopman van de ploeg. Dat was die dag verrassend genoeg Ben Tulett.

Van Aert die zou werken voor Ben Tulett: dat hadden we niet meteen zien aankomen. De Brit beleefde in 2024 zijn eerste jaar bij Visma-Lease a Bike maar reed op geen enkel moment samen met Van Aert. Dat kwam ook door een schouderblessure, die Tulett weghield van de Vuelta. Anders was hij in die grote ronde wel één van de ploegmaats van Van Aert geweest.

Van Aert bezorgt ploegmaat mooi moment

Het is heel bijzonder dat de 23-jarige renner dan in de Clasica Jaén op de diensten van Van Aert kon rekenen. "Dat Wout voor me op kop reed, was echt super", is de veelzeggende reactie bij In De Leiderstrui. "Het zegt veel over onze ploeg. Iedereen wil elkaar helpen en dat was een perfect voorbeeld van die instelling. Wout is altijd een rolmodel van me geweest, vanaf jonge leeftijd, dus dat was een ongelofelijk mooi moment voor me."

Tulett kreeg bij zijn overstap van Ineos naar Visma-Lease a Bike zelfs een shirt van Van Aert overhandigd, maar een echte samenwerking liet dus nog lang op zich wachten. Dat kwam dus ook omdat Tulett één van de renners van de ploeg was die vorig jaar in de klappen deelde. Nu hij weer klaar is voor de dienst, zal hij misschien vaker met Van Aert aan de start staan.

Visma-renner wil schouderblessure achter zich laten

"Na mijn schouderblessure van afgelopen jaar ben ik ook extra blij om weer te koersen met de ploeg. Ik kijk nog meer uit naar de koersen die komen gaan", besluit Tulett.