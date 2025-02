Wout van Aert prijst Belgische collega en doet het testen van een geheim wapen uit de doeken

Wout van Aert kan gerust ook een Belgische collega prijzen als die het voortreffelijk doet. Een geheim wapen kan Van Aert zelf misschien nog naar een hoger niveau tillen.

Uit een gesprek met VTM Nieuws voor rit 4 in de Algarve blijktt dat Van Aert goed weet wat te verwachten. "Het zal sowieso geen gemakkelijke koers zijn. Of ik blijf zitten of niet, het zal sowieso een zware rit worden. In de sprint zal het vooral aankomen op wie nog wat over heeft. Ik koers met het idee om de rit te winnen en ik zal in de koers goed moeten aanvoelen wat daar de kans toe is."

Van Aert heeft lessen getrokken uit de vorige rit. "Bij het herbekijken van de beelden zag ik dat ik gisteren iets te laks was voor de laatste bocht, zoals ik al vermoedde. Ik schrok er van dat een aantal jongens mij net voor de bocht passeerden. Jordi Meeus had vanaf dat punt een mooie lijn. Eigenlijk zat het er na de bocht ook nog wel in, terwijl ik op het moment zelf niet het gevoel had dat ik kon winnen. Dat was knap gedaan van hem."

Mooie woorden van Van Aert voor Meeus

Opnieuw mooie woorden dus aan het adres van Jordi Meeus, terwijl Van Aert gisteren ook al kon appreciëren dat de overwinning naar een landgenoot ging. Het bevalt Van Aert allemaal wel in de Algarve. "Ik heb mij al goed geamuseerd deze week. Door die gemiste eerste rit lijkt het alsof er nog maar weinig kansen geweest zijn. Ik kijk uit naar deze rit, de lastigste van de sprintersritten."

Ondertussen weten we ook dat Visma-Lease a Bike het gebruik van een tijdrithelm in ritten in lijn overweegt. Opvallend is dat Van Aert op de eerste dag zo'n tijdrithelm droeg maar het sindsdien houdt op een gewone helm. "We denken vooral dat die tijdrithelm op het vlakke het verschil kan maken of als je in de wind rijdt", legt Van Aert het standpunt van de ploeg uit.

Van Aert voert test uit in de Algarve

De Ronde van de Algarve is op die manier een soort test geworden. "Ik wou er één rit uitpikken om te voelen of die helm comfortabel genoeg was om een wedstrijd mee te rijden en zo ervaring op te doen voor de rest van het seizoen." In de eerste rit droeg Van Aert de tijdrithelm, daarna niet meer.