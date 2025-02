Heeft hij spijt van project rond Remco Evenepoel? Patrick Lefevere zet de puntjes op de i

Patrick Lefevere haalde in 2019 Remco Evenepoel binnen en daar heeft hij zeker geen spijt van. Dat wil Lefevere nog eens heel duidelijk maken.

De voorbije jaren is Soudal Quick-Step steeds meer geëvolueerd van een klassieke ploeg naar een rondeploeg. Daarbij lag de focus vooral op Remco Evenepoel, die in 2022 ook de Vuelta won en vorig jaar op het podium stond van de Tour.

Er zijn al veel geruchten geweest over een mogelijk vertrek van Evenepoel bij de ploeg, maar zover is het dus nog niet gekomen. Dat Patrick Lefevere spijt zou hebben dat hij ooit is begonnen aan het project Evenepoel, ontkent hij ook.

"Als ik ooit gezegd heb dat ik er beter niet aan was begonnen, dan ben ik misbegrepen geweest, want dat is niet hoe er ik nu op terugkijk", maakt Lefevere duidelijk bij Het Nieuwsblad. Vorige zomer waren er wel opnieuw geruchten over een vertrek naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

Geen transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

De Duitse ploeg trok stevig aan de mouw van Evenepoel, maar tot een deal kwam het niet. Volgens Lefevere heeft dat alles te maken met eigenaar Zdenek Bakala, die heel erg duidelijk maakte dat Evenepoel zou blijven.

Volgens Lefevere had een mogelijke transfer wel grote gevolgen kunnen hebben voor het wielrennen, want wat betekent een contract dan nog? "Het is heel duidelijk dat de UCI nooit van plan was juridisch de strijd aan te binden met een gigant als Red Bull."