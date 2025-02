Pogacar klaar en duidelijk over rivaliteit met Vingegaard: "Ik snap de vragen, maar..."

Terwijl Tadej Pogacar heerst in de UAE Tour, zoekt Jonas Vingegaard nog naar zijn beste vorm in de Ronde van de Algarve. Al verwacht Pogacar dat de Deen in juli wel op niveau zal zijn.

Jonas Vingegaard rijdt in de Ronde van de Algarve zijn eerste wedstrijd in zes maanden tijd. De Deen zoekt nog naar zijn beste vorm en moet het onder meer afleggen tegen drie ploegmaats van Tadej Pogacar.

Op de aankomst bergop, de Alto da Foia, moest Vingegaard Jan Christen, Joao Almeida en Antonio Morgado laten voorgaan. Al kan Vingegaard wel nog orde op zaken stellen in de afsluitende tijdrit in de Algarve.

Pogacar verwacht sterke Vingegaard in de Tour

Op een duel tussen Pogacar en Vingegaard wordt het wellicht wachten tot juni in de Dauphiné of zelfs juli in de Tour. Vorig jaar won Pogacar voor het eerst in drie jaar nog eens de Tour, hij won voor Vingegaard met een voorsprong van meer dan zes minuten.

Pogacar verwacht opnieuw een duel met Vingegaard in de Tour. "Ik ben er zeker van dat Jonas in zijn beste vorm naar de Tour de France komt, en ook in de koersen vooraf", zegt Pogacar bij Marca.

"Hij gebruikt dit deel van het seizoen als voorbereiding, maar ik weet zeker dat hij in de Tour goed zal zijn. Ik snap de vragen over hem en onze mooie rivaliteit, maar ik heb veel respect voor Jonas. Hij is een grote kampioen, met wie ik al vaak mooie duels heb uitgevochten in de bergen."