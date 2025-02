Wout van Aert heeft een boodschap die vrouw Sarah De Bie heel erg graag zal horen: "Een droom voor ons allebei"

Wout van Aert is ondertussen al enkele jaren vaste waarde in het profpeloton. Sarah De Bie heeft hem al die jaren gesteund.

Wout van Aert koerst voortaan als 30-jarige door het peloton. Met zijn kwaliteiten heeft hij zeker nog enkele mooie jaren voor de boeg. Tegelijkertijd is het ook voor hem opboksen tegen jong opkomend talent en begint hij misschien ergens toch al na te denken over wat het leven na de wielerloopbaan te bieden heeft. Daar wilden ze bij Relevo ook meer over weten.

Heeft hij al iets in gedachten voor het leven na de koers? "Het is een goede vraag, want kijk... Fietsen is mijn leven. Het is mijn passie sinds ik acht jaar oud was. Ik denk dat ik tot op zekere hoogte betrokken wil blijven bij deze sport, maar tegelijkertijd zie ik mezelf geen ploegleider zijn of verbonden zijn aan een team. Dat zijn rollen waarin je veel moet reizen."

Van Aert zal rekening houden met zijn gezin

Dat doet Van Aert nu als actief wielrenner, maar het is dus niet de bedoeling dat hij dat blijft doen. Hij houdt hierbij uiteraard ook rekening met echtgenote Sarah en zoontjes Georges en Jerome. Het is dus nog wachten op een volgende impuls. "Ik denk dat het meer een kwestie is van wat er in me opkomt op het moment dat het mijn beurt is om te beslissen."

Er zal sowieso nog meer aandacht naar het gezinsleven gaan. "Het is ook mogelijk dat ik me concentreer op het inhalen van al die dagen dat ik geen goede vader ben geweest, omdat ik niet thuis was. Waar ik misschien wel het meest enthousiast over ben, is het starten van een project met mijn vrouw." Het is nog niet duidelijk wat dit dat kan zijn, maar het zou leuk zijn als ze beiden iets vinden waar ze hun tanden in kunnen zetten.

Wout van Aert en vrouw Sarah delen een droom

Ook Sarah, die zelf al twee kinderboeken geschreven heeft, is immers wel iemand met zin voor initiatief. "Het zou een droom zijn voor ons allebei."