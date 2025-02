Hij is niet onmisbaar: CEO Jurgen Foré stuurt twee duidelijke waarschuwingen naar Remco Evenepoel

Jurgen Foré is de nieuwe CEO van Soudal Quick-Step na het afscheid van Patrick Lefevere. Hij stuurt met een duidelijke boodschap richting Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step, maar er wordt al enkele jaren aan zijn mouw getrokken door andere ploegen. Vorig jaar was dat nog Red Bull-BORA-hansgrohe, maar een deal kwam er niet.

Voor Soudal Quick-Step is dat niet fijn, maakt CEO Jurgen Foré duidelijk. De ploeg sloot overeenkomsten met sponsors waarvan ze verwachten dat ze die nakomen. Voor renners geldt dat net zo goed.

"Een contract is een contract", maakt Foré duidelijk bij Het Nieuwsblad. "We willen de termijn met Remco volbrengen, en dan zullen we zien of hij in 2027 bij ons verder rijdt. Ik vind het belangrijk ook op dat vlak stabiliteit te hebben."

Evenepoel is niet onmisbaar bij Soudal Quick-Step

Foré maakt duidelijk dat Evenepoel een van de toppers is in het wielrennen en ook de leider is van Soudal Quick-Step in heel wat topwedstrijden. En de ploeg is ook blij dat Evenepoel al jaren bij hen rijdt.

"Maar Soudal-Quick Step is ook meer dan Evenepoel, niet alles staat of valt met één renner", maakt Foré ook duidelijk. "Dit seizoen hebben we met vier verschillende renners al zes keer gewonnen."