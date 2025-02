Jasper Stuyven schrikt na uitspraak van landgenoot: "Wie zegt dat?"

Met zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad en zondag Kuurne-Brussel-Kuurne staat het Vlaamse voorjaar voor de deur. Onder meer Jasper Stuyven behoort tot de favorieten.

Vorig jaar werd Jasper Stuyven twee keer zevende in de sprint in de Ronde van de Algarve, in het openingsweekend werd hij daarna zevende in de Omloop Het Nieuwsblad en tiende in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Dit jaar moest Stuyven tevreden zijn met de tiende plaats in de vierde rit als beste resultaat in de Algarve. Toch wordt Stuyven naar voren geschoven als een van de favorieten voor de Omloop Het Nieuwsblad van zaterdag.

"Stuyven trapt vlot", zei Tiesj Benoot bij HLN. "Stuyven rijdt inderdaad zeer soepel", bevestigde Yves Lampaert. Stuyven zelf kaatste de bal terug. "Wie zegt dat? Benoot? Ik verwacht Tiesj ook zeker zaterdag."

Stuyven twijfelt zelf voor Omloop Het Nieuwsblad

Toch was Stuyven tevreden met het gevoel in de Ronde van de Algarve, al wisselde hij na een hoogtestage de goede dagen af met slechte. Toen Stuyven zaterdag tiende werd in de sprint, had hij de hele dag erg afgezien.

"Vorig jaar voelde ik mij ook zeer goed in de Algarve, maar bleek ik in het openingsweekend net niet competitief genoeg te zijn." Afwachten dus wat het zaterdag wordt in de Omloop Het Nieuwsblad, zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne is ook Jonathan Milan van de partij.