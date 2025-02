Paniek in de tent of toch niet? Jasper Philipsen trekt zonder zege naar het openingsweekend

Jasper Philipsen heeft in de UAE Tour niet kunnen zegevieren. Toch panikeert de kopman van Alpecin-Deceuninck niet voor het openingsweekend.

In de eerste rit van de UAE Tour verloor Jasper Philipsen het duel van Jonathan Milan, na een uitwijkmanoeuvre werd hij ook gedeclasseerd. In de vierde rit waren Milan en Merlier sneller, in de vijfde rit viel hij en in de zesde rit was Merlier veel sneller en werd Philipsen tweede.

Dat is de korte samenvatting van de UAE Tour van Jasper Philipsen. Hij moet dus nog even wachten op een eerste overwinning in 2025. "Ach, winnen zou leuk geweest zijn. Maar het is nu anders. De wereld draait even goed door", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad.

Philipsen niet in paniek door uitblijven van zege

Toch is er geen paniek, want Philipsen had voor de UAE Tour hard getraind, waardoor hij niet de snelste sprintersbenen heeft op dit moment. Een goede basissnelheid is er wel, maar die extra versnelling heeft hij op dit moment niet.

En die heeft Philipsen ook niet nodig nu. "Op dit moment kijk ik vooral naar de klassiekers. Daar heb ik het meest naartoe gewerkt." Zaterdag rijdt Philipsen de Omloop Het Nieuwsblad, zondag rijdt hij ook Kuurne-Brussel-Kuurne.

De UAE Tour heeft Philipsen voor die klassiekers ook niet zo veel geleerd, omdat de ritten te makkelijk zijn. Echt afzien wordt er nooit gedaan in de vlakke etappes. "Straks, in Vlaanderen, wordt het heel anders koersen."