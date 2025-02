Primoz Roglic trekt verrassende conclusie na teleurstellende Ronde van de Algarve

Primoz Roglic heeft geen verpletterende indruk gemaakt in de Ronde van de Algarve. De Sloveen trok echter een verrassende conclusie nadien.

De Ronde van de Algarve was voor Primoz Roglic de eerste wedstrijd van het seizoen. De 35-jarige Sloveen werd op dag twee negende op de aankomst bergop op de Alto da Foia, in de afsluitende tijdrit eindigde hij als twaalfde.

Roglic moest zo tevreden zijn met een achtste plaats in het eindklassement van de Ronde van de Algarve. "Ik heb genoten van deze week, het was mooi. En er komt nog meer aan, maar ik vond het leuk", zei Roglic bij Eurosport.

Roglic focust op Giro en Tour

"Ik sta echt wel waar ik moet staan, zeker", zei de Sloveen verrassend. Eind maart rijdt Roglic nog de Ronde van Catalonië, daarna maakt hij zich op voor de dubbel Giro-Tour. Pas dan wil hij echt in topvorm zijn.

"Ik heb ook zeker niet gepiekt om op mijn beste niveau te zijn hier in de Algarve. Dit is echt de start van het seizoen. Er is nog veel werk te doen, dat is zo, maar we zijn op de goede weg", zei Roglic vol zelfvertrouwen.

In de Giro jaagt Roglic op een tweede eindzege op rij en zonder Pogacar, Vingegaard en Evenepoel aan de start is hij zeker een favoriet voor de eindzege. In de Tour zal de Sloveen wel tegen de drie toppers moeten strijden voor het podium.