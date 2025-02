Van Aert niet de enige kopman in de Omloop: Visma-Lease a Bike schuift nog twee namen naar voren

Wout van Aert deed het vorig jaar uitstekend in het Vlaamse openingsweekend. Ook dit jaar is hij opnieuw de kopman van Visma-Lease a Bike, al is hij niet alleen.

Met een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne was Wout van Aert vorig jaar sterk in het Vlaamse openingsweekend. Van Aert liet in de Algarve zien dat hij er klaar voor is.

In de afsluitende tijdrit was enkel ploegmaat Jonas Vingegaard sneller dan Van Aert. "Wat hij in de tijdrit liet zien, was zeer sterk", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij Sporza. Goed nieuws voor de Omloop dus.

"Wout heeft sowieso een beschermde status, dat zal niemand verbazen." Al zet Visma-Lease a Bike wel weer in op meerdere kopmannen. Met Van Baarle, Laporte en Behrens moet de ploeg wel drie sterke renners missen.

Visma-Lease a Bike rekent ook op Jorgenson en Hagenes

En Jan Tratnik, die vorig jaar de Omloop won, is vertrokken naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Visma-Lease a Bike heeft met Matteo Jorgenson nog een ijzer in het vuur. "Vorig jaar reed hij al erg sterk, dus dat kan absoluut."

En Van Dongen noemt nog een andere naam. "Ook in Per Strand Hagenes heb ik heel veel vertrouwen. Hij is een heel jonge gast, die zijn eerste koers rijdt sinds zijn hoogtestage en wellicht mooie stappen heeft gemaakt."