Verliest Van Aert de tijdrit door tactische fout? Ploegleider zegt wat er van aan is

Wout van Aert strandde in de afsluitende tijdrit in de Ronde van de Algarve op de tweede plek. Hij had 11 seconden achterstand op Jonas Vingegaard.

Wout van Aert reed een heel sterke tijdrit in de Ronde van de Algarve. Dat was echter net niet genoeg om zijn ploegmaat Jonas Vingegaard te verschalken.

Onze landgenoot had een achterstand van 11 seconden op de Deen. Een mooie afsluiter, al had men bij Visma Lease a Bike op een betere Ronde van de Algarve gerekend.

“We hadden ook graag een rit in lijn gewonnen, dat lukte helaas niet. Toch zijn we na de tijdrit heel tevreden en kijken we vol vertrouwen richting het openingsweekend”, zegt ploegleider Arthur Van Dongen aan Sporza.

Een opvallend gegeven in de tijdrit was dat Wout van Aert onderweg van fiets wisselde. Vingegaard deed dat niet. Was dat een tactische fout en kostte dat hem de overwinning niet?

Van Dongen denkt niet dat dit een verschil maakte in de einduitslag. “Met zijn postuur kon hij wel goed op de trappers staan op de gewone fiets. Dat zijn bepaalde keuzes die we gemaakt hebben en daar staan we achter.”