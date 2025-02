🎥 Van der Poel helpt een handje: recordtijd van Ganna en Evenepoel van de tabellen geveegd

Zoek niet naar Mathieu van der Poel tijdens het openingsweekend, die Nederlander is nog aan het trainen in Spanje. Maar hij laat wel alweer van zich spreken.

Na het WK veldrijden nam Mathieu van der Poel zo'n week vakantie, maar daarna was het weer tijd om te trainen. De zevenvoudige wereldkampioen veldrijden doet dat dit jaar weer in de normale uitrusting van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel is op dit moment aan het trainen in Spanje, hij begint pas aan zijn seizoen in Tirreno-Adriatico (10 tot 16 maart). Dat wordt zijn voorbereidingskoers op Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Het is nog zo'n twee weken wachten op de eerste competitie van Van der Poel, maar hij maakte wel alweer indruk. De wereldkampioen hielp zijn ploegmaat Samuel Gaze aan een nieuwe recordtijd op Coll de Rates.

Gaze legde het segment ‘Tarbena climb to Rates’ af in 9:54. Daarmee was hij maar liefst zestien seconden sneller dan Filippo Ganna (10:10). Hij onttroonde onlangs Remco Evenepoel, die er één seconde langer over deed.

Eind december zette Tadej Pogacar ook nog een recordtijd neer op de Coll de Rates, maar dat ging over een nog langer stuk van de beklimming. De wereldkampioen kreeg toen een hele trein van UAE Team Emirates-XRG als lead-out.