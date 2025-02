Op weg naar de uitgang? Visma-Lease a Bike doet weinig hoopvolle uitspraken over topper

Visma-Lease a Bike is een ploeg vol wereldtoppers en al die doelen met elkaar laten overeenkomen is moeilijk. Zo lijkt het toch stilaan einde verhaal te zijn voor een van de toppers van ploeg.

Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn de twee absolute wereldtoppers bij Visma-Lease a Bike, maar er zijn ook nog Matteo Jorgenson, Simon Yates, Christophe Laporte, Cian Uijtdebroeks, Jorgen Nordhagen en Olav Kooij.

Die laatste is een uitzondering op alle andere, want Kooij is vooral een sprinter. En hij mag voor het tweede jaar op rij naar de Giro, in de Tour is er voor geen enkele Nederlander plaats bij Visma-Lease a Bike dit jaar.

Vertrekt Kooij bij Visma-Lease a Bike?

Kooij wil volgend jaar graag voor het eerst naar de Tour én zijn contract loopt eind dit jaar ook af. "We hopen dat hij blijft, want Olav is één van onze belangrijkste renners", zegt ploegleider Marc Reef bij Het Nieuwsblad. Een plek in de Tourploeg lijkt er echter niet voor Kooij.

"We sluiten niet uit dat hij volgend jaar geen Tour rijdt, maar zolang we met Jonas (Vingegaard, nvdr.) het idee hebben dat we de eindwinst kunnen pakken, zullen we naast hem de beste zeven renners selecteren die hem daarin het beste kunnen bijstaan."

Vingegaard wordt in december volgend jaar 30, de Deen zal dan ook wel nog altijd meestrijden voor de zege in de Tour. Voor Kooij lijkt dat dus niet het geval te zijn, als hij in 2026 de Tour wil rijden zal dat bij een andere ploeg zijn.