Wuyts en Van Hooydonck geloven Pogacar niet: "Doe je niet voor je plezier"

Komt Tadej Pogacar dit jaar aan de start van Parijs-Roubaix? De wereldkampioen verkende onlangs het parcours, maar ontkent voorlopig dat hij aan de start zou staan.

Na een jaar afwezigheid rijdt Tadej Pogacar opnieuw enkele Vlaamse klassiekers. Zo rijdt hij de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Daarna neemt de Sloveen een pauze van bijna twee weken.

Hij begint dan aan de heuvelklassiekers met de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Parijs-Roubaix slaat de wereldkampioen voorlopig over, ook al ging hij onlangs alle kasseistroken verkennen.

Rijdt Pogacar Parijs-Roubaix?

"Ik kan me heel moeilijk voorstellen dat je die kasseien voor je plezier gaat verkennen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het nog in overweging neemt", zegt Nathan Van Hooydonck in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

"Hij zal volgens mij voor de Ronde beslissen en áls hij start, zal hij wellicht in de rest van z'n programma snoeien en de Waalse Pijl skippen", denkt Van Hooydonck. Michel Wuyts twijfelt er niet aan dat Pogacar een favoriet voor de zege zou zijn.

"Hoe hard ging hij vorig jaar niet tekeer op die witte grindwegen in de Tour? Ook in de kasseienetappe van de Tour van 2022 nam hij het initiatief. Dus hij kán dat", stelt Wuyts. Afwachten of er een duel komt met Van Aert en Van der Poel op de kasseien.