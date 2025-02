Dat zal hen deugd doen: Sep Vanmarcke heeft geruststellend nieuws voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Het zal Wout van Aert en Mathieu van der Poel misschien deugd doen om het nog eens te horen: zij hebben nog altijd betere kansen dan Tadej Pogacar om Parijs-Roubaix te winnen. Dat vindt Sep Vanmarcke alvast.

De Helleklassieker staat officieel niet op het programma van Tadej Pogacar, al is het opvallend dat de Tourwinnaar voor het eerst de deur op een kier zet voor een deelname. Pogacar is de kasseien in Noord-Frankrijk ook al gaan verkennen. Dat doet heel wat volgers van het wielrennen vermoeden dat hij Parijs-Roubaix zeker zal rijden.

Pogacar heeft in 2023 al bewezen dat hij beter kan doen dan Van Aert en Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. Het blijft een open vraag of dat ook mogelijik is op weg naar Roubaix, aangezien Pogacar nog nooit aan Parijs-Roubaix heeft deelgenomen bij de profs. Als dat wel zo is, is het voor Van Aert en Van der Poel duimen dat hij daar nog even wegblijft.

Van Aert en Van der Poel beter op kasseien

Sep Vanmarcke neemt in de podcast Sporza Daily een standpunt in: hij vindt niet dat we mits een deelname van Pogacar er niet mogen van uitgaan dat hij ook de zege pakt. "Hij moet nog altijd voorbij een topversie van Van Aert en Van der Poel, die nog vlotter over de kasseien rijden. Pogacar moet die mannen er op het vlakke afrijden, want in de sprint zal hij die waarschijnlijk ook niet kloppen."

Met die redenering in het achterhoofd hebben mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog een dubbel wapen in de achterzak tegen Tadej Pogacar. Voor Van der Poel is dat nog meer het geval, want hij heeft de ervaring van al twee keer als winnaar over de meet te rijden in de Vélodrome. Volgens Vanmarcke moeten de toppers uit de Lage Landen dus niet panikeren.

Zege van Pogacar bij debuut zou straf zijn

"Ik zou het dan ook straf vinden als Pogacar bij zijn eerste beurt in Parijs-Roubaix meteen wint", verklaart de ex-renner.