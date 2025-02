Extra ondersteuning voor Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen: nieuwe helper brengt ook tragische ervaring met zich mee

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben weer een nieuwe talentvolle helper ter beschikking. Jammer genoeg heeft Johan Price-Pejtersen op zijn 25ste al iets tragisch meegemaakt.

De Deen is de meest opvallende nieuwkomer bij Alpecin-Deceuninck. Als voormalig wereldkampioen en tweevoudig Europees kampioen tijdrijden bij de beloften arriveert hij met stevige adelbrieven uit zijn jeugd. Het is nu aan Price-Pejtersen en Alpecin-Deceuninck om hun samenwerking bij de profs te maximaliseren. Hij weet alvast iemand waar hij zich aan kan spiegelen.

Price-Pejtersen wil zowat de Mikkel Bjerg van Alpecin-Deceuninck worden. "Dat is duidelijk het doel. Ik wil mijn best doen in dienst van een Van der Poel of Jasper Philipsen. Mikkel is een heel goeie renner. Ik ken hem ook een beetje, we wonen dichtbij elkaar en we spreken natuurlijk allebei Deens", zegt hij over zijn landgenoot bij In De Leiderstrui.

Werk van UAE-sterkhouder evenaren

Het is ergens logisch dat je in de internationale wielerwereld toch eerst mensen met dezelfde nationaliteit opzoekt. "Dan is het makkelijk om in het peloton te praten en een relatie op te bouwen. Wat Bjerg nu doet bij UAE, is duidelijk iets wat ik ook wil doen. Hij doet echt uitstekend werk voor UAE. Als ik kan doen wat hij doet in de koers, zal ik blij zijn."

Price-Pejtersen komt over met Bahrein Victorious en was bij zijn vorige werkgever een ploegmaat van Gino Mäder, die in 2023 omkwam in de Ronde van Zwitserland. "Gino was een jaar ouder dan ik en we zaten in hetzelfde team toen het ongeval gebeurde. Het was iets heel tragisch. Iets dat ik tot op vandaag nog niet heb kunnen laten inzinken."

Overlijden Mäder laat zijn sporen na

Het kan haast niet anders dan dat dit zijn sporen nalaat. "Misschien zal ik in de toekomst kunnen terugkijken op dat moment en begrijpen hoe hartverscheurend het was."