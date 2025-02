Komaf gemaakt met zijn communicatie, maar is het nu tijd voor zorgen over Wout van Aert? Johan Bruyneel spreekt klare taal

Het is nog niet zo lang geleden dat Johan Bruyneel zich over Wout van Aert uitspraak. Sinds die vorige verklaringen heeft Van Aert wel de Ronde van de Algarve gereden.

Na een tegenvallende Clasica Jaén van Wout van Aert verdedigde Johan Bruyneel zijn landgenoot reeds in The Move. In een nieuwe aflevering van de podcast ging het opnieuw over Van Aert, op basis van zijn prestaties in de Ronde van de Algarve. Daar gaf hij een gemengde indruk: niet top in de sprints maar verrassend sterk in het tijdrijden.

Bruyneel zet de puntjes op de i over welke ambities Van Aert koesterde in het tijdrijden. "Wout ging zeker voor de overwinning." Nochtans temperden Van Aert en zijn ploeg vooraf de verwachtingen maar die communicatie was dus helemaal niet nodig. Wat wel opviel: van alle tijdriijders was Van Aert de enige die voor aanvang van de slotbeklimming besloot van fiets te wisselen.

Fietswissel Van Aert opvallend

"Het is moeilijk om een fietswissel te doen zonder 20 seconden te verliezen", vindt Bruyneel. "Om dat later in de tijdrit goed te maken: dat is veel gevraagd. Je neemt immers een lange tijd een superagressieve houding aan op de tijdritfiets." Op die klim verloor Van Aert 28 seconden op Vingegaard, maar die fietswissel alleen was dus misschien al goed voor 20 seconden verschil.

"Langs de andere kant was hij supersnel op het vlakke gedeelte", heeft Bruyneel lof voor het eerste deel van de tijdrit van Van Aert. "Hij was daar sneller dan al de rest." Dat is ook wat min of meer verwacht kon worden. Van de pure tijdritspecialisten was ook Ganna daar aanwezig, maar die had het dan weer een stuk moeilijker bergop.

Geen reden tot zorgen over Van Aert

Ondanks de sterke tijdritprestatie was de Ronde van de Algarve geen onverdeeld succes voor Van Aert. "Om de één of andere reden werkte het niet in de sprint. Ik ben niet ongerust over Wout van Aert. Het komt wel in orde met Wout."