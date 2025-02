Mathieu van der Poel kijkt ongetwijfeld met heel veel belangstelling uit naar beslissing van de UCI

Het zal Mathieu van der Poel benieuwen welke beslissing de UCI uiteindelijk neemt. De Internationale Wielerunie moet op zoek naar een nieuwe locatie voor het WK gravel.

Het WK gravel zou normaal doorgaan op 18 oktober in het Zuid-Franse Nice. Een mooie streek en ook een stad die wel wat ervaring heeft met het organiseren van wielerevenementen. Er zijn nu toch blijkbaar danig wat problemen opgedoken rond de organisatie van het WK gravel. In die mate zelfs dat het kampioenschap verplaatst moet worden naar een andere locatie.

Dat laat de UCI nu weten in een persbericht. "De UCI kondigt aan dat het WK gravel van 2025 niet zal doorgaan zoals voorzien in Nice (Frankrijk) op 18 oktober", klinkt het. "De UCI en de stad Nice hebben de moeilijkheden erkend om het evenement te organiseren in de hoofdstad van de Franse Rivièra op die datum", wordt er verwezen naar overleg met het stadsbestuur.

Verschillende moeilijkheden voor WK gravel in Nice

"In het licht van verschillende beperkingen, zowel technisch als qua kalender, zijn we onderling overeengekomen om de vierde editie van het WK gravel niet in Nice te organiseren. De UCI is momenteel verschillende opties aan het bestuderen om een nieuwe organisator te vinden en een nieuwe locatie. Deze zullen, samen met de datum voor het evenement, zo snel mogelijk aangekondigd worden", belooft de UCI.

Ook Mathieu van der Poel zal zeker nieuwsgierig zijn waar en wanneer het WK gravel plaatsvindt. Vorig jaar ging het door in Leuven en was Van der Poel heer en meester. Van der Poel maakte van het WK gravel in het najaar van 2024 nog een opvallend belangrijk doel en dat was ook te merken aan zijn prestatie. Belgen Florian Vermeersch en Quinten Hermans werden tweede en derde.

UCI zoekt naar opvolging voor Veneto en Leuven

De twee jaren voordien werd het WK gravel georganiseerd door het Italiaanse Veneto. Uitkijken welke oplossing de UCI dit jaar uit zijn mouw tovert.