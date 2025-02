Oud-renner vindt dat Wout van Aert in één klassieker nog wel een voordeel heeft: "Meer dan in Ronde van Vlaanderen"

Heeft Wout van Aert nog een voordeel in zijn jacht op klassieke zeges? Een oud-renner ziet hem in één van de klassiekers nog wel een extra troef hebben.

Het is voor Van Aert rekening houden met het feit dat Tadej Pogacar dit jaar ook in meerdere Vlaamse koersen aanwezig is. Van Aert heeft de opdracht een manier te vinden om Pogacar te kloppen. Bobbie Traksel ziet het in de E3 misschien nog wel gebeuren. "Het grootste voordeel van Wout is dat het van de laatste beklimming tot Harelbeke een hele lange weg is", aldus de Nederlander in Kop Over Kop, de podcast van Eurosport.

"Daar liggen echt nog wel kansen. Meer dan dat je dat bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen ziet. Ik weet nog niet hoe ie het dan zou oplossen. Ik zou zeggen: dan moet hij een hele goede 'tijdrit' rijden, Pogacar weer inhalen en de sprint winnen. Dat zie ik nog niet meteen voor me." Dat is dus in de veronderstelling dat Pogacar Van Aert wel lost bergop.

Meer ervaring bij ploeg Van Aert

"De kracht van Pogacar is natuurlijk dat hij met zijn gewicht bizar goed op de Vlaamse wegen kan rijden. Pogacar heeft de hoogtemeters als voordeel ten opzichte van Van Aert. Daarentegen heeft Van Aert misschien geen kwalitatief sterkere ploeg dan Pogacar maar wel meer ervaring in de ploeg. Het zijn twee echt sterke blokken maar achter elke bocht loert een gevaar", waarschuwt Traksel UAE en Visma-Lease a Bike.

De afstand van de koers mag in principe geen rol spelen. "Voor deze mannen is de afstand geen probleem. Je hoort vaak dat 200 kilometer als een drempel wordt genoemd. Je hebt veel renners die tot 200 of 210 kilometer heel goed zijn maar echt een probleem hebben in koersen van 250-260-270 kilometer. In dit geval: laten we maar uit de startblokken schieten."

Vroege zege kan Van Aert rust geven

Kan het Van Aert helpen door voor de Ronde al een keertje te winnen? "Het geeft wel rust als je één van die wedstrijden voordien kunt winnen. Je kunt maar beter Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen hebben, dan ga je wat relaxter naar de Ronde van Vlaanderen."