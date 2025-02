Pogacar krijgt goede raad, maar wordt ook nog eens op pijnlijke fout gewezen: "Vooral door renners zoals Van der Poel"

Tadej Pogacar lijkt zo'n alleskunner dat hij geen raad meer nodig heeft. Met Van der Poel en andere competente tegenstanders in het peloton, is dat niet helemaal waar.

Zeker niet met het oog op Milaan-Sanremo, want dat is zo'n moeilijke koers om te winnen, zelfs al ben je de beste man in het peloton. Caleb Ewan kent er alles van. De Australiër, zelf twee keer tweede geëindigd in La Primavera, was te gast in The Geraint Thomas Cycling Club. "Het zal voor Pogacar moeilijk worden om Milaan-Sanremo te winnen", zegt Ewan in de podcast van de Ex-Tourwinnaar.

Vanwaar die moeilijkheid voor Pogacar? "Vooral door de renners die tussen de klimmers en de sprinters inzitten, zoals Van der Poel." Die laatste heeft wel al bewezen dat je met voldoende explosiviteit de rest achter kunt laten op weg naar de Via Roma. Pogacar moet het misschien eens proberen op een manier die haast niemand durft in Milaan-Sanremo: een verre aanval.

Ewan geen fan van verre aanval

Zelf heeft Pogacar er wel een patent op. Hij zou kunnen demarreren op de Turchino, de zwaarste klim in deze wedstrijd. Caleb Ewan raadt het hem af en ziet het niet als een goed plan. "Het peloton zal een beetje uit elkaar worden gereden en er zullen renners zijn die het daar moeilijk gaan krijgen, maar dan is het nog 150 kilometer te gaan naar de finish."

Op de Capi's zal het ook niet gebeuren. "Je kunt het hard maken, maar dan vooral voor renners zoals ik. Voor een renner als Van der Poel of Van Aert ga je het daar nooit zo hard maken dat ze het echt moeilijk krijgen. Zij klimmen goed genoeg, die beklimmingen zijn in het wiel overigens niet al te moeilijk." Van Aert doet dit jaar niet eens mee.

Pogacar niet foutloos in eerdere edities

Dan blijven de Cipressa en de Poggio nog over. "De fout die hij in het verleden heeft gemaakt is in mijn ogen dat hij het te zwaar heeft gemaakt op de Cipressa", is Ewan kritisch voor eerdere deelnames van Pogacar. "Dat maakte de koers tussen de Cipressa en Poggio makkelijk. Zijn beste gok is in mijn ogen om rustig over de Cipressa te gaan en daarna een volle lead-out doen naar de Poggio."