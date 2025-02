Tom Pidcock denkt dat het voor Mathieu van der Poel nog erger is en zegt wat het verraadt: "Hij dacht: "Dit is rotzooi""

Tom Pidcock zit weer prima in zijn vel sinds hij bij zijn nieuwe ploeg koerst. Het vermoeden is aanwezig dat dit vroeger niet altijd het geval was. Pidcock linkt dat dan zelf aan de Tour, ook niet meteen de wedstrijd waar Mathieu van der Poel het meeste plezier beleeft.

Dat heeft Van der Poel al min of meer laten uitschijnen en dat kwam voor Pidcock niet als een verrassing. Afgelopen winter deed de Brit bij Rouleur Live hierover een anekdote uit de doeken. "Ik weet nog dat ik op een dag achteraan in de Tour reed en Van der Poel zat juist voor mij. Ik sprak niet met hem, ik heb hem niets gezegd, maar ik kon uit zijn lichaamstaal opmaken dat hij hetzelfde dacht als ik: "Dit is saai, dit is rotzooi"."

De Tour kan vervelende ervaring zijn

Dat gebeurde dus tijdens één van die etappes waarin Pidcock en Van der Poel hun ding niet konden doen. "Hij was niet aan het genieten, ook al rijd je in de grootste koers ter wereld en moedigen duizenden mensen je aan." De Tour is geen fijne ervaring als alles niet naar wens verloopt. "Elke dag zijn de ogen op je gericht, moet je vragen beantwoorden en het gaat gewoon niet zoals je wil."

Waar Pidcock zich ook aan stoort, is dat je als wielrenner ook niet honderd procent eerlijk kunt zijn naar de buitenwereld toe. "Als je voor de koers gevraagd wordt hoe je denkt dat het zal gaan, moet je positief zijn. Je kunt niet antwoorden: "Ik denk dat het klote wordt". En als het klote is, moet je verklaren waarom het zo is", aldus de renner van Q36.5.

Van der Poel als lead-out

Pidcock wil ook zeker niet te veel medelijden, want andere renners zijn er mogelijk nog erger aan toe. Mathieu van der Poel is er misschien één van hem. "Voor hem is het waarschijnlijk nog erger dan voor mij", doelt Pidcock op het feit dat Van der Poel vorig jaar de Tour reed als wereldkampioen, in de regenboogtrui. "En hij is quasi enkel een lead-out man."

Dit jaar heeft Pidcock het plezier alleszins wel gevonden: hij is de eindwinnaar van de AlUla Tour en won een rit in de Ruta del Sol.