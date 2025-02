Wow, enthousiasme swingt dankzij toptalent de pan uit bij Belgisch topteam: "De nieuwe Tom Boonen"

Kan hij op termijn op evenveel eerste plaatsen als Tom Boonen mikken? Een toptalent doet het enthousiasme alleszins de pan uit swingen bij Soudal Quick-Step.

Ze denken bij The Wolfpack een nieuw goudhaantje te hebben, na een geslaagd jaar als neoprof voor Paul Magnier. Wilfried Peeters schippert tussen realisme en enthousiasme als het over Magnier gaat, al valt die tweede emotie toch moeilijk weg te steken. De sportdirecteur noemt hem de nieuwe Tom Boonen. Een veelbetekenende uitspraak van iemand die de carrière van Boonen van dichtbij gevolgd heeft.

"We kijken allemaal met bewondering naar wat hij al gepresteerd heeft", is Peeters bij VTM NIEUWS vol lof over Magnier. "Het is zijn eerste keer in de Vlaamse wedstrijden. Hij moet nog veel leren. We zijn niet bang van zijn capaciteiten, maar ervaring is heel belangrijk in de Vlaamse wedstrijden. We hebben enkele ervaren rotten. Ze moeten hem een beetje wegwijs maken."

Peeters noemt Magnier de nieuwe Boonen

Het maakt toch wel dat Soudal Quick-Step met hoop naar het openingsweekend trekt. "In de Omloop kan veel. De finale is niet hetzelfde als de Ronde van Vlaanderen. Laten we met hem week per week bekijken en de druk niet te hoog leggen. Ik zie in hem de nieuwe Tom Boonen. Dat zeg ik al langer. Langs de andere kant heeft die jongen deze wedstrijden nog niet vaak gereden. Vorig jaar reed hij enkel Dwars door Vlaanderen."

Rustig afwachten dus, maar het potentieel is wel enorm. "Ik kan niet ontkennen dat we versteld staan van zijn capaciteiten. Hij is gebeten. Het is een jonge gast die veel ambitie heeft en de lat hoog legt. We mogen zeker en vast niet vergeten dat hij maar 20 is. Tegenwoordig is de jeugd sneller klaar", heeft Peeters oog voor de tendensen.

Soudal Quick-Step ontspannen richting Omloop

Is het dan op een mooie ereplaats dat Soudal Quick-Step hoopt in de Omloop? "Laten we kijken of we een mooie wedstrijd kunnen rijden en zien waar hij eindigt."