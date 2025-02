Is Van der Poel beter dan Boonen en Museeuw? Wuyts noemt alvast één element

Mathieu van der Poel is dit voorjaar op recordjacht. De voormalige wereldkampioen kan voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen winnen.

Als wereldkampioen won Mathieu van der Poel vorig jaar voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen. Daarmee zette hij zichzelf naast vijf renners die hem dat eerder al eens hadden voorgedaan.

Deze eeuw waren dat Tom Boonen en Fabian Cancellara, Johan Museeuw was de laatste die dat deed in de 20ste eeuw. Is Van der Poel nu beter dan onder meer Tom Boonen en Johan Museeuw?

"Dat is een moeilijke vergelijking", zegt Michel Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck. "Maar feit blijft dat Van der Poel op z'n 30ste al behoorlijk wat op zak heeft waar die anderen niet aan toegekomen zijn", gaat Wuyts verder.

Wuyts over veelzijdigheid van Van der Poel

"Boonen en Museeuw hebben bijvoorbeeld Milaan-Sanremo nooit gewonnen. Daarnaast is Van der Poel, mag ik het nog eens even zeggen, zeven keer wereldkampioen veldrijden geworden", stelt Wuyts ook.

Van der Poel is bijzonder polyvalent. "Hij wil ooit nog wereldkampioen mountainbike worden. Hij is in elk geval veelzijdiger dan die andere twee. Het zit er dik in dat hij voor een vierde keer de Ronde van Vlaanderen wint", besluit Wuyts nog.