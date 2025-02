Nederland niet opgezet met wat Van der Poel van plan is: "Gelukkig doet Van Aert het anders"

Mathieu van der Poel laat nog even op zich wachten dit voorjaar. De voormalige wereldkampioen beperkt dit voorjaar zijn programma weer tot het minimum.

Met Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan er op dit moment amper vier koersen op het programma van Mathieu van der Poel. Onder meer over de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem moet hij nog een knoop doorhakken.

Ook in Nederland vinden ze het jammer dat Van der Poel opnieuw weinig in actie zal komen. "Het is zonde, want inderdaad een heel mager programma voor Van der Poel in het voorjaar", zegt Bobbie Traksel bij Kop over Kop.

Van Aert en Pogacar doen het anders dan Van der Poel

"Het valt te vergelijken met hoe Van Aert het vorig jaar aanpakte. Echt pieken naar bepaalde koersen. Ik ben blij dat hij het iets breder aanpakt, met ook Kuurne-Brussel-Kuurne en Dwars door Vlaanderen erbij te nemen", zegt Traksel.

Van Aert rijdt wel exact hetzelfde voorjaar als vorig jaar met de Omloop, K-B-K, de E3, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race zou hij er eventueel ook nog bijnemen.

En dan is er Pogacar, die Strade Bianche, Milaan-Sanremo, drie Vlaamse en drie Waalse klassiekers rijdt. "Als je zijn programma bekijkt… en dan moet hij straks nog de Tour de France gaan winnen. Het is toch wel extreem en bizar. Straks wordt hij nog dé klassieke renner bij uitstek."