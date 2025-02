Nu al zoveel veiligheidsissues in de koers: Nieuw systeem van UCI zorgt voor nog meer chaos

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het grote vraagstuk in de eerste weken van de koers was de veiligheid. En de UCI neemt beslissingen die niet helpen, zo geeft Iljo Keisse aan.

Het nieuwe koersjaar heeft al voor heel wat veiligheidsproblemen gezorgd. Auto’s op het parcours, reclamepanelen die loskwamen, noem maar op. En de UCI blijft dingen veranderen die de veiligheid niet ten goede komen, zo stelt ook ploegleider Iljo Keisse van Soudal-QuickStep vast.

Hij heeft het over de nieuwe regels van de bevoorrading. Tot vorig jaar was er een open bevoorrading, waarbij teams overal langs het parcours renners konden bevoorraden. Voor de UCI zorgde dat voor ongelijkheid tussen de zogenaamde rijke ploegen die overal op het parcours mensen konden opstellen en de arme ploegen die tactische keuzes moesten maken.

Nu is er een plan met vaste bevoorradingszones in de koers. “Stel je voor dat je als renner van helemaal links naar helemaal rechts moet om een bidon te pakken. Er gaan er gegarandeerd op hun doos gaan”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De spreiding die er vroeger was verdwijnt. “Het argument veiligheid slaat voor mij nergens op. De verzorgers gaan nu ook meerdere ‘vaste’ bevoorradingszones moeten combineren. Dus je gaat nog altijd veel ‘afsnijdend’ verkeer hebben. Elke verzorger wil zijn auto zo dicht mogelijk bij het parcours parkeren en in de bevoorrading op de best mogelijke plaats staan.”

Wie een bevoorrading mist zal naar de volgauto moeten gaan. “Je gaat nu opnieuw veel meer renners hebben die bidons moeten halen aan de auto’s, wat met de ‘open bevoorrading’ eigenlijk niet meer gebeurde. Dan krijg je achter het peloton die chaos van uitzakkende renners en opschuivende volgwagens. Het nieuwe systeem is gewoon minder veilig dan wat we hadden.”