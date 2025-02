Rabobank keert terug als sponsor: Wout van Aert laat duidelijk van zich horen

Rabobank maakt na twaalf jaar een comeback in het peloton. Vanaf juli gaat de Nederlandse bank de ploeg van Wout van Aert, Visma-Lease a Bike, sponsoren.

Vanaf 1 juli 2025 is de sponsoring door gokbedrijven verboden in Nederland. Visma-Lease a Bike moest dus op zoek naar een vervanger voor BetCity. Die is er nu dus gevonden met de Nederlandse bank Rabobank.

Wout van Aert was donderdag, twee dagen voor de Omloop, aanwezig op aankondiging in Utrecht. "De ploegleiding heeft me de keuze gelaten maar ze hebben me inderdaad de vraag gesteld omdat het voor onze ploeg belangrijk nieuws is", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Twaalf jaar geleden trok Rabobank zich terug uit het wielrennen door allerlei dopingzaken. Het team moest verder als Team Blanco en groeide nu uit tot Visma-Lease a Bike, een van de beste ploegen ter wereld.

Van Aert over terugkeer van Rabobank

Van Aert vindt het straf dat ploegmanager Richard Plugge er in is geslaagd om Rabobank te overtuigen om terug te keren. Van Aert vond het destijds moedig van Rabobank om uit het wielrennen te stappen, omdat ze zich niet meer met het wielrennen wilden associëren.

"Maar het getuigt eigenlijk van nog meer moed om terug te durven komen", bedenkt Van Aert zich. "Ook zij zien dat het wielrennen enorme inspanningen heeft geleverd en blijft leveren. Daar mogen we als sport trots op zijn. Dit is niet zomaar een sponsor die erbij komt, dit is een historisch moment."