Terpstra zegt waarom Van der Poel en Van Aert erin mogen geloven maar snapt één en ander niet: "Zo zijn die Belgen"

De ene geeft hen minder kans dan de andere, maar Van der Poel en Van Aert hebben wel degelijk zaken om zich aan op te trekken in een eventuele strijd tegen Pogacar in de klassiekers. Dat vindt alvast Niki Terpstra, die dan weer niet snapt hoe we er soms in België tegenaan kijken.

De ex-renner bespreekt de vooruitzichten van het voorjaar bij NOS. De hamvraag is: hoe Pogacar aanpakken? "Van der Poel is explosiever. Ik denk dat Mathieu altijd met zijn tweeën naar de meet zou durven rijden. Taak 1 is bij hem blijven tot aan de streep en in de sprint winnen. Of in de finale op een explosief klimmetje wegrijden. Maar dat is wel moeiljk tegen Pogacar. Ik zou zeggen: klop hem in een sprint à deux."

Als Van der Poel dat klaarspeelt in Vlaanderens Mooiste, dan wordt hij alleen recordhouder met vier overwinningen. Nog nooit won een renner de Ronde vier keer. "Die koers heeft zo'n lange geschiedenis. Dat dat nog niet gebeurd is, spreekt voor zich. Zo moeilijk is dat. Je ziet heel veel verschillende winnaars. Dat hij op relatief jonge leeftijd al drie keer gewonnen heeft, is echt bizar."

Van Aert heeft nog enkele jaren tijd

Wout van Aert staat dan weer voor het jaar van de waarheid, zo lijkt het. "Elk jaar staat ie aan de start met het idee: het moet dit jaar gebeuren. De klok tikt wel, maar het is niet dat ie zo oud is dat ie niet kan winnen. De meeste winnaars van de Ronde van Vlaanderen zijn tussen de 30 en 35. In principe heeft hij nog wel een aantal jaar, maar als sporter wil je natuurlijk liever morgen winnen dan volgend jaar."

Is het vooral niet zo dat hij de druk van een hele natie met zich meedraagt? "De hoogste druk die je kan hebben als topsporter, is de druk die je jezelf oplegt. Hij wil zelf heel graag die wedstrijden winnen. België kan dan wel op zijn kop gaan staan, dat is ie gewend." Dat glijdt wel van hem af, denkt Terpstra, die het vooral opvalt dat zelfs tijdens de veldritwinter al over de klassiekers gaat.

Terpstra weet dat Vlaanderen gek is van koers

Er ontstaan dan discussies over de drukte van het crossprogramma van Van Aert en het effect hiervan op zijn mogelijk presteren in Parijs-Roubaix. "Ik snap totaal de vergelijking niet, maar zo zijn die Belgen er mee bezig. Vlaanderen is koers, er staat elke dag wel een stukje in de krant."