Visma Lease a Bike tempert zelf de hoge verwachtingen rond Wout van Aert

Visma Lease a Bike wil een goede start van het voorjaar nemen. De bedoeling is zich optimaal te laten zien in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Visma Lease a Bike deed het de voorbije edities bijzonder goed in het openingsweekend en dat willen ze ook zo houden. Van Aert won de Omloop in 2022, in 2023 won Visma Lease a Bike met Van Baarle en Benoot zelfs de twee openers.

Vorig jaar pakten Tratnik en Van Aert de dubbel. Als het aan Grischa Niermann ligt, wordt die trend doorgezet. “Onze doelstelling is om een wedstrijd te winnen”, stelt de ploegleider op de website van de wielerploeg.

“Ondanks de nodige aanpassingen die we hebben moeten doen, hebben we een hele sterke ploeg voor beide dagen. We hebben ons goed voorbereid en zijn gemotiveerd om een mooi resultaat te halen.”

Van Aert zal ongetwijfeld zijn kansen krijgen, Olav Kooij is dan wel de extra sprinttroef voor Kuurne-Brussel-Kuurne. “De afgelopen twee jaar hebben we een sprint kunnen voorkomen, maar nu Olav erbij is, kunnen we op meerdere paarden wedden. Olav rijdt deze koersen graag en wij denken dat Kuurne een van de voorjaarsklassiekers is die hem het beste ligt.”

Wout van Aert is tevreden over de eerste koersen die hij reed. “Het doel was om een extra procentje te winnen in die eerste wedstrijden en ik denk dat dat is gelukt. Ik heb het vertrouwen en plezier gevonden en dat heeft me heel veel deugd gedaan", aldus Van Aert.

Niermann is echter voorzichtig iver Van Aert. "Wout heeft in de tijdrit van de Ronde van Algarve laten zien dat hij goed in orde is. Toch mogen we nog niet verwachten dat hij dit weekend in absolute topvorm verkeert. Zijn hoogtepunt ligt eind maart, begin april, als de monumenten op het programma staan. De Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne zijn twee mooie graadmeters.”