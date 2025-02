📷 Van Aert en co spreken Van Hooydonck tegen over "vergissing" voor de Omloop

Wout van Aert verkende daags voor de Omloop Het Nieuwsblad het parcours. Dat deed hij net als enkele ploegmaats met een tijdrithelm.

In de openingsetappe van de Ronde van de Algarve pakte Wout van Aert al uit met een tijdrithelm in een wegrit. Die leverde toen geen succes op, want de uitslag van de etappe werd geschrapt nadat driekwart van het peloton fout reed in de slotkilometer.

Daarna zette Van Aert de helm niet meer op, maar Nathan Van Hooydonck voorspelde al dat we de helm meer te zien zouden krijgen dit jaar. Al ging hij er wel niet van uit dat Van Aert die zou dragen tijdens de Omloop Het Nieuwsblad.

Rijden Van Aert en co de Omloop met tijdrithelm?

"Normaal gesproken niet", zei Van Hooydonck bij Wuyts & Vlaeminck. "Of hij moet zich vergist hebben." Maar Van Aert lijkt Van Hooydonck al tegen te spreken, want er is een kans dat hij met de tijdrithelm zal rijden tijdens de Omloop.

Vrijdag ging Van Aert het parcours verkennen met zijn ploegmaats en droeg ook die tijdrithelm. Ook Benoot, Campenaerts, Brennan en Hagenes droegen zo'n tijdrithelm. "Het is een test", zei Van Aert bij VTM Nieuws.

"Na vandaag beslissen we of we er morgen ook effectief mee gaan starten." Of probeert Visma-Lease a Bike de concurrentie gewoon om de tuin te leiden met hun tijdrithelmen?