De keiharde realiteit voor Wout van Aert? "Hij staat een trapje lager dan Mathieu van der Poel"

Wout van Aert moest het de voorbije jaren vaak afleggen tegen Mathieu van der Poel in klassiek voorjaar. In Nederland zetten ze Van der Poel nog altijd een stuk boven Van Aert.

Na de Clasica Jaen en de Ronde van de Algarve wordt de Omloop Het Nieuwsblad de eerste klassieker van het jaar voor Wout van Aert. Hij is er meteen topfavoriet, ook al was Van Aert niet altijd top in zijn eerste koersen van het jaar.

"In die Spaanse gravelkoers offerde hij zich op voor Ben Tulett, en dat doe je natuurlijk niet uit luxe", zegt ex-renner Thomas Dekker bij Live Slow Ride Fast. Daarin ziet Dekker een verschil met Mathieu van der Poel.

"Overal waar Van der Poel start, is het vanaf de eerste trap raak. Dit voorjaar is de vraag of we nog in alle koersen zoveel rekening moeten houden met Van Aert, als voor Van der Poel iedere klap een daalder waard is. Dat wordt heel interessant."

Van Aert trapje lager dan Van der Poel?

Dekker schat Van Aert dan ook lager in dan Van der Poel. "Het is zo'n steengoede renner, maar op dit moment staat hij echt een trapje lager en moet hij iets gaan laten zien. Voor het openingsweekend is hij natuurlijk goed genoeg om te winnen."

"Maar Van der Poel gaat zo lekker starten in de Tirreno-Adriatico, terwijl er dit weekend alweer zoveel druk opstaat. De crossen gaan niet zoals Van der Poel ze rijdt, als grote favoriet viel hij in Spanje tegen, maar met slechte benen werd hij tweede in de tijdrit van de Algarve."

"Als je dan het niveau van Van Aert hebt en de omkadering doet er alles aan om de goede sfeer erin te houden, blijf je altijd aan de winst denken. Dat is natuurlijk ook terecht, want ooit komt er een tijd dat Van der Poel niet meer gaat doen wat hij doet."