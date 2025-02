Dekt hij zich al in? Jasper Philipsen onthult zijn verwachtingen voor de Omloop

Jasper Philipsen wordt een van de kopmannen bij Alpecin-Deceuninck in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat doet hij wel zonder overwinning op zak.

De voorbije twee jaren waren de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne telkens de eerste koersen van het jaar voor Jasper Philipsen. Een groot succes was dat niet, vorig jaar werd Philipsen 66ste in de Omloop en 92ste in Kuurne.

Dit jaar reed Philipsen al de UAE Tour, maar daar moest hij het in de massasprints afleggen tegen Jonathan Milan en/of Tim Merlier. "Dit weekend wordt de eerste echte test van het seizoen", blikte Philipsen vooruit bij Belga.

Philipsen over de Omloop Het Nieuwsblad

"Mijn lichaam moet zich wel nog enigszins aanpassen aan de wegen en de parcoursen van de Vlaamse koersen." Philipsen verwacht beter te zijn dan vorig jaar, maar ziet ook veel concurrentie met Van Aert, Pidcock en UAE Team Emirates-XRG.

"Die jongens hebben dit seizoen al sterke resultaten laten zien en hebben zich waarschijnlijk specifieker voorbereid op dit weekend dan ikzelf", lijkt Philipsen zich nu al wat in te dekken voor mogelijke mindere resultaten.

Bij Alpecin-Deceuninck komt ook Kaden Groves twee keer in actie dit weekend. "In de Omloop vergroten twee snelle jongens onze kansen, vooral als een kleine groep de finish haalt. In Kuurne zal het afhangen van hoe de race verloopt en hoe we ons voelen in de finale."