Ine Beyen vreest voor Lotte Kopecky door opvallende keuzes: "Doet mij daaraan denken"

Geen Lotte Kopecky zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad. Ine Beyen hoopt vooral dat Kopecky niet de weg opgaat van Annemiek van Vleuten enkele jaren geleden.

Voor het eerst sinds 2020 staat Lotte Kopecky niet aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. De wereldkampioene begint pas op 22 maart aan haar seizoen met Milaan-Sanremo, daarna rijdt ze wel elke klassieker.

Het zal onwennig zijn, maar een topper die het openingsweekend overslaat is ook niet zo ongewoon. Winnares Marianne Vos komt niet aan de start en ook nummers drie en vier van vorig jaar, Elisa Longo Borghini en Shirin van Anrooij, zijn er niet bij dit jaar.

Kopecky gaat Van Vleuten achterna

Kopecky wil dit jaar meer focussen op de heuvelklassiekers zoals onder meer Luik-Bastenaken-Luik. Toch heeft Ine Beyen vragen bij de aanpak van Lotte Kopecky. "Ze stapt volledig af van een aanpak die in het verleden heel succesvol was", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

"Het doet mij denken aan het verhaal van Annemiek van Vleuten." Zij wilde de Amstel Gold Race winnen enkele jaren geleden en ging plots op explosiviteit trainen, terwijl haar succesrecept was om iedereen langzaam dood te knijpen.

"Ze doet graag haar eigen zin, zonder al te veel inspraak van anderen. Ze is ook niet toevallig haar eigen trainster", zegt Beyen nog over Kopecky. En toch gaat Kopecky weer op hoogtestage, terwijl ze daar een hekel aan heeft. Het zegt toch iets waar ze mee bezig is.