Mathieu van der Poel stevig over de indruk van goudhaantje: "Hij stuurde naar Tim Merlier..."

Bij Soudal Quick-Step rekenen ze dit voorjaar op goudhaantje Paul Magnier om te scoren in de klassiekers. Hij uit zich als fan van Mathieu van der Poel, de Nederlander stuurde Tim Merlier al eens een berichtje over de Fransman.

Met zijn 20 jaar is Paul Magnier nog altijd piepjong. De Fransman won dit jaar wel al de eerste etappe in de Ster van Bessèges, werd derde in de tweede etappe en werd ook tweede in de Figueira Champions Classic.

Magnier wordt zaterdag de kopman van Soudal Quick-Step in de Omloop Het Nieuwsblad, hij mag ook zijn kans in Le Samyn, Milaan-Sanremo en Dwars door Vlaanderen. Behalve in Milaan-Sanremo behoort hij toch tot de kanshebbers.

Van der Poel stuurde Merlier berichtje over Magnier

Met zijn 20 jaar is Magnier nog bijzonder jong, hij kan dus gewoon tegen jeugdhelden koersen. Hij is onder meer fan van Mathieu van der Poel. "Tim Merlier zegt dat ik als renner op Wout van Aert lijk, maar ik houd meer van de klasse van Van der Poel", zegt Magnier bij Het Nieuwsblad.

Met Van der Poel heeft Magnier zelf nog nooit gesproken, maar Van der Poel stuurde wel al eens een berichtje naar Tim Merlier over de wattages die Magnier trapte. Op Twitter had iemand de wattages van Magnier op Strava uitgeplozen.

"Van der Poel had dat gezien en hij was blijkbaar onder de indruk. Hij liet aan Tim weten dat hij me wel zal lossen vóór het tot een sprint tussen ons twee komt", zegt Magnier nog.