Tadej Pogacar doet Jasper Stuyven stevig vloeken over het voorjaar: "Niet flauw over doen"

Jasper Stuyven begint straks aan zijn twaalfde klassieke voorjaar. Daarin is hij vooral realistisch over zijn kansen op winst.

Met Kuurne-Brussel-Kuurne in 2016, de Omloop Het Nieuwsblad in 2020 en Milaan-Sanremo in 2021 boekte Jasper Stuyven al enkele mooie overwinningen in het klassieke voorjaar. Vorig jaar werd hij nog tweede in de E3 Saxo Classic.

Stuyven wil dit jaar pieken in de periode van Milaan-Sanremo tot Parijs-Roubaix. Dat is natuurlijk een periode waarin heel veel renners top willen zijn en ook willen winnen. Daarom is er ook realisme bij Stuyven wat zijn ambities betreft.

"Ik sta nog steeds in elke klassieker aan de start met de ambitie om te winnen, maar besef dat ik in een zeer sterke generatie zit", zegt Stuyven bij HLN. Van der Poel kan dit jaar voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen winnen en alleen recordhouder worden.

Pogacar doet Stuyven vloeken

En ook wereldkampioen Tadej Pogacar rijdt dit jaar weer heel wat klassiekers. Voor Stuyven werd het bij de bekendmaking van de kalender van Pogacar duidelijk dat hij een draai moest geven aan zijn ambities.

En er is ook stevig gevloekt. "Ja! Daar moet ik niet flauw over doen. Het is mooi als je met Pogacar kan wedijveren, maar je ziet door hem ook bepaalde dromen doorprikt worden", besluit Stuyven nog.