Wordt het een duel in de Omloop? Arnaud De Lie spreekt klare taal over Wout van Aert

Arnaud De Lie wil dit jaar eindelijk de hoofdvogel afschieten in de Omloop Het Nieuwsblad. De Belgische kampioen heeft er dan ook een hoofddoel van gemaakt.

Op 20-jarige leeftijd werd Arnaud De Lie meteen tweede bij zijn eerste deelname aan de Omloop Het Nieuwsblad, vorig jaar moest hij tevreden zijn met een tiende plaats. Dit jaar wil De Lie eindelijk eens winnen in Ninove.

De Belgische kampioen heeft van de Omloop Het Nieuwsblad een van zijn doelen gemaakt. Het parcours heeft De Lie alleszins al goed bestudeerd, hij weet waar de gevaarlijke punten liggen en waar hij vooraan zal moeten zitten.

"Het parcours is een beetje veranderd, dus het was interessant om het parcours nog eens te zien. Op de Eikenberg moet je goed vooraan zitten, daar zal de koers ontploffen. Positionering wordt heel belangrijk", zei De Lie op zijn persconferentie.

Duel tussen De Lie en Van Aert in de Omloop?

Wordt het een duel met Van Aert? "Ik hoop van wel", zegt de Belgische kampioen. "Ik heb in de Ronde van de Algarve gezien dat Wout in vorm is. Zijn tijdrit daar was indrukwekkend. Ik voelde me dag na dag beter in de Algarve. Vooral in die zware etappe op dag vier voelde ik me echt goed."

Het wordt echter niet alleen kijken naar Wout van Aert, ook nog andere sterke blokken zoals UAE Team Emirates-XRG, Lidl-Trek of Red Bull-BORA-hansgrohe. "Het is een koers op hoog niveau en we zullen de beste ploeg moeten volgen om te kunnen winnen", zegt De Lie nog.