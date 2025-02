Zat Evenepoel tegen het breekpunt aan door nieuwe val? Trainer doet boekje open

Remco Evenepoel is ondertussen opnieuw aan het trainen na zijn zware valpartij begin december. Het was echter een zware klap voor de olympische kampioen, vooral mentaal dan.

Begin december sloeg het noodlot toe voor Remco Evenepoel. De olympische kampioen had er net een maand vakantie opzitten en was voor het eerst weer aan het trainen toen hij tegen een openzwaaiend portier van een auto knalde.

Het medische verdict voor Evenepoel was zwaar met onder meer breuken aan zijn schouder, ribben en hand. Maar vooral mentaal was het een bijzonder harde klap, omdat zijn volledige winter in het water viel.

Breekpunt voor Evenepoel?

"In het begin was het moeilijk, omdat hij niks kon doen. Hij had pijn, sliep slecht en mocht niks anders dan rusten", zegt zijn trainer Koen Pelgrim bij In de Leiderstrui. "Die periode duurde vrij lang, maar toen hij weer mocht trainen, maakte hij weer die klik en keek hij vooruit."

Voor Evenepoel was het na zijn valpartij in april vorig jaar in de Ronde van het Baskenland opnieuw een harde klap. We weten ondertussen dat hij mentaal ijzersterk is, maar was deze val er net niet te veel aan voor Evenepoel?

"Ik denk niet dat het een breekpunt is geweest. Hij is weer aan het werk en als hij weer in competitie is, gaan we weer een goede Remco zien. Tegenslag is alleen nooit leuk en als dat te vaak voorkomt, dan is dat niet goed voor het hoofd. Maar ik denk niet dat daar op dit moment sprake van is."