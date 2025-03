Geen Kopecky maar wel andere Belgische Lotte (ex-verpleegster, ex-Kamp Waes) wint Omloop en is kritisch voor topteams

Wie had dit kunnen voorspellen? Door het ontbreken van Kopecky was de hoop op een Belgische zege in de Omloop miniem en dan kwam de ziekte van Ghekiere er nog bij. De Belgische fan van de vrouwenkoers moest niet wanhopen, want het werd de dag van Lotte Claes.

FDJ en SD Worx gunden elkaar niets in de Omloop voor vrouwen. Terwijl de ploegen van Vollering en Wiebes naar elkaar loerden, reed de ontsnapping verder en verder weg. "Ik begrijp niet waarom ze ons zo veel voorsprong gaven. Of het onrespectvol is naar mij toe? Voor mij is het geen probleem, want ik heb gewonnen", pakte Claes uit met een meer dan terechte kwinkslag.

"Ik denk niet dat ze mij volgende keer nog twaalf minuten bonus zullen geven", beseft de 31-jarige renster dat er in de toekomst minder onderschatting zal zijn. Tenslotte heeft ze ook al top twintig gereden in de Tour. Dat is nog iets anders dan in het Vlaamse voorjaar winnen. "Dat een Belgische opnieuw gewonnen heeft en het weer een Lotte is? Ja, van Lotte Kopecky naar Lotte Claes", lacht die laatste.

Van verpleegkunde en duatlon naar wielrennen

Tot daar het verhaal van de koers. Als vrij onbekende renster voor de buitenwereld mocht ze ook het verhaal van haar leven doen. "Vroeger deed ik altijd duatlon. Dit is mijn vierde jaar in het wielrennen, mijn tweede jaar als prof. In mijn eerste jaar als wielrenster maakte ik de combinatie met duatlon. Ik ben verpleegster, maar doe die job nu al twee jaar niet meer."

We vroegen haar hoe de switch naar het profwielrennen haar beviel. "Nu heb ik meer tijd om te rusten en om naar de fysio en de dokter te gaan. Dat was een grote stap. Als je moet werken, moet je vooraf of achteraf trainen en dan ben je al vermoeid." In de Omloop had ze nog het meeste moeite met de champagnefles tijdens de podiumceremonie. "Ik had er weinig ervaring mee, maar vroeg Demi Vollering om mij te helpen."

Lotte Claes bekend van Kamp Waes

Lotte Claes was tot dusver het meest bekend van haar deelname aan ... Kamp Waes. "Het was een hele toffe week. Ik denk dat ik toen in drie dagen drie uur geslapen heb. Veel vrienden zeiden me dat het iets voor mij was, omdat ik een sportief meisje ben. Ik heb wel liever topsport."