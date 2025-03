Heel veel analisten zijn het eens: deze topklassieker wint Wout van Aert dit voorjaar

Wout van Aert mikt dit voorjaar opnieuw op winst in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. Toch is er vooral één koers waarin veel analisten hem zien winnen.

Het klassieke voorjaar van Wout van Aert begint met de Omloop Het Nieuwsblad en zondag ook Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar de echte focus ligt natuurlijk op begin april met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Vorig jaar moest Van Aert die koersen missen door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. In 2023 werd Van Aert vierde in de Ronde van Vlaanderen en derde in Parijs-Roubaix. Hij is er dus altijd dichtbij.

Wint Van Aert Parijs-Roubaix?

Dit jaar wil Van Aert eindelijk eens winnen. Heel wat analisten denken dat Van Aert dit jaar kans maakt op winst in Parijs-Roubaix. "Die koers met een constant hoog tempo past nu het best bij zijn mogelijkheden, meer dan de Ronde die nu meer een klimkoers is", zegt Michel Wuyts bij HLN.

Ook Johan Museeuw ziet Van Aert een kassei in de lucht steken in Roubaix. "Hij heeft net iets meer wattage dan Mathieu (van der Poel), die dan weer explosiever is." Ook onder meer Nathan Van Hooydonck en Sep Vanmarcke zien Van Aert Parijs-Roubaix winnen.

Dat denkt ook ex-bondscoach Sven Vanthourenhout. "Zoals ik Wout nu bezig zie na zijn winter - al stevig gereden - voel ik dat het zal meezitten voor Parijs-Roubaix." Lukt het dit jaar eindelijk eens voor Van Aert?