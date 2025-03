Jasper Philipsen onthult hoe hij tóch de Omloop kan winnen: "Daardoor kans op een sprint"

Jasper Philipsen kon dit jaar nog niet winnen en kon in de Omloop Het Nieuwsblad nog nooit echt presteren. De sprinter van Alpecin-Deceuninck staat wel met vertrouwen aan de start.

In de UAE Tour begon Jasper Philipsen aan het seizoen, maar winnen lukte nog niet. "Merlier en Milan waren daar heel sterk en wonnen, maar voor mij was het een goede sta richting topconditie die er hopelijk aankomt."

Voor Philipsen zijn de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne echter de eerste echte tests van het jaar. Hij kijkt er dan ook enorm naar uit. En Philipsen hoopt dat hij ook kan sprinten voor de zege in de Omloop.

Toch een sprint in de Omloop Het Nieuwsblad?

"Als er in de Omloop het Nieuwsblad een kans is op een sprint, dan is het wel nu door de tegenwind vanaf de Muur. Ik zal zeker proberen om met een mooi groepje naar de finish te rijden. Er zijn nog snelle jongens, dus als ik erbij zit, is de kans groot dat zij er ook bijzitten."

"Het zal interessant zijn om te zien wie de snelste is aan de meet. Maar zover zijn we nog niet." En als Philipsen dan toch geen goede benen heeft, dan heeft Alpecin-Deceuninck ook nog altijd Kaden Groves aan boord.

"Kaden en ik hebben samen een mooie voorbereiding gehad op stage. Ploegen als UAE en Visma-Lease a Bike zijn dominant, maar wij hopen een goed verweer te kunnen bieden", besluit Philipsen nog.