Peloton miskijkt zich gruwelijk op vroege vlucht: de Belgische(!) winnares van de Omloop is zo mogelijk een nog grotere verrassing

Bij de mannen kregen we een verrassende winnaar en ook bij de vrouwen kregen we een heel verrassend wedstrijdverloop. Daarbij kreeg een vroege vlucht wel héél veel tijd en ruimte.

Elena Pirrone (Roland), Mieke Dockx (Lotto), Lotte Claes (Arkéa), Aurela Nerlo (Winspace) en Julie Stockman (DD Group). Dat waren de vijf rensters die meteen een grote voorsprong bij elkaar mochten fietsen.

Peloton miskijkt zich compleet

Aan een gemiddelde van meer dan veertig kilometer per uur ging het aan een denderende vaart. Diverse groepjes probeerden de kloof met de leidsters te overbruggen, maar dat zou niet lukken.

Voorin was Stockman de eerste die moest passen, in de fase van de waarheid moesten ook Pirrone en Dockx eraf. Van de dertien minuten voorsprong schoten er toen wel nog een zevental over op de Muur van Geraardsbergen.

Sprint met twee

Op die Muur waren het de toppers die zich roerden, met Vollering als grote aanstookster. Zo werd de kloof op de leidsters wel snel kleiner, maar toch mochten die twee het uiteindelijk onder elkaar gaan uitmaken.

Lotte Claes probeerde een paar keer weg te raken bij de sterke Poolse, maar die pareerde alles vrij makkelijk. In de slotkilometer ging Nerlo vervolgens zelf en daarbij schoot ze zichzelf in de voet. Claes kon er in de sprint nog op en over komen en boekt zo een ongeziene overwinning.