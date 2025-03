Raak voor toptalent in Frankrijk: pittige tegenstanders afgetroefd

Niet enkel in ons land stonden er op zaterdag interessante wedstrijden op het programma, dat was ook zo in het buitenland. In Frankrijk stond er een vergelijkbaar openingsweekend op de kalender, te beginnen met de Faun-Ardèche Classic.

Reken maar dat een aantal van de toprenners uit deze Franse koers er binnen een maand op Vlaamse wegen ook zullen staan. En dus is het altijd uitkijken wie daar het meeste indruk weet te maken. Romain Gregoire is de man in eigen land 165 kilometer lang reed het peloton van Guilherand-Granges naar ... Guilherand-Granges. En uiteindelijk zou het venijn zoals wel vaker in de staart van de wedstrijd zitten. In een afvalrace was het uiteindelijk de 22-jarige Romain Gregoire die de overwinning wist te pakken. Hij hield enkele seconden bonus over op Marco Brenner en Lorenzo Fortunato. Stevige top-10 in Frankrijk De Belgen kwamen nooit in het stuk voor, de beste landgenoot werd uiteindelijk Ilan Van Wilder op een teleurstellende 22e plaats op meer dan een minuut van de overwinnaar van de dag. Met Skjelmose, Romo, McNulty en Mas reden er nog een paar sterke renners naar een stekje in de top-10 tussen Guilherand-Granges en Guilherand-Granges. Zondag is er met de Faun Drôme Classic nog een tweede interessante koers op Franse bodem. Benieuwd wie daar de overhand zal halen.