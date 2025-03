"Schandalige en kinderachtige vertoning"

Ine Beyen en Ruben Van Gucht waren al tijdens de race duidelijk: de manier waarop het vrouwenpeloton zich misrekende op de vroege vlucht was vrij hallucinant te noemen. En achteraf waren ook de hoofdrolspelers van dienst duidelijk in alle bewoordingen.

Vijf vroege vluchters kregen meer dan dertien minuten voorsprong cadeau van het peloton, aan de streep schoten er daar nog meer dan drie van over. Een ferme misrekening dus van de sterkhouders uit het peloton.

Misrekening

En achteraf keken die toppers dan ook met de verwijtende vinger naar elkaar, al wilde tijdens de race niemand de kastanjes uit het vuur gaan halen. Toch wel bijzonder en zo mogelijk nog erger dan op de Olympische Spelen in Tokio.

"Een kinderachtige en schandalige vertoning van het peloton", was analiste Marijn De Vries kristalhelder over het gebeuren.

Gokken?

"Wij waren eens niet de topfavorieten, dus het was eigenlijk niet aan ons om de achtervolging te beginnen. Dan mogen wij eens gokken en moeten de andere teams ook eens hun verantwoordelijkheid nemen."

"Demi Vollering is uiteindelijk ook de sterkste op de Muur gebleken, dan is het ook aan hen om te rijden. Dit zullen we dit jaar ook wel vaker zien. Het is vandaag duidelijk geworden dat het niet meer altijd onze plicht is om te koersen", aldus Lorena Wiebes achteraf bij Sporza. Zij won de sprint voor de vijfde plaats.