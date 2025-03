Sep Vanmarcke komt meteen met bijzonder goed nieuws: "Binnen enkele maanden misschien ..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het beste nieuws uit de koers kwam misschien wel van Sep Vanmarcke. Die mag eindelijk opnieuw fietsen. Vorige week had hij het al aangekondigd op de sociale media, nu kon hij er wat dieper op ingaan.

In juli 2023 moest Sep Vanmarcke abrupt een punt zetten achter zijn carrière door hartproblemen. Op het BK wielrennen enkele weken daarvoor werden bij Vanmarcke hartritmestoornissen vastgesteld, zijn actieve carrière zat er meteen op.

Eind vorig jaar werden bij Vanmarcke echter opnieuw hartproblemen vastgesteld en leek het er op dat hij misschien nooit meer zou mogen fietsen. In november ging hij onder het mes.

Vorige week in koerstenue

Vorige week dook er plots een foto op van de renner in een koerstenue. "Ik heb de afgelopen dagen een inspanningstest gedaan en ik mag terug een beetje sporten", klonk het toen hoopvol.

Zaterdag stond Vanmarcke aan de start van het klassieke voorjaar in Gent ... als analist bij Sporza. En daar liet hij wat meer in zijn kaarten kijken over zijn eigen toekomst. "Ik heb goed nieuws gekregen van de dokters", klink het.

"Na mijn operatie mocht ik helemaal niets meer doen, ondertussen mag ik heel beperkt sporten. Het gaat over vijf uur per week voorlopig. Het kan zijn dat het binnen enkele maanden meer mag zijn, maar ik blijf rustig en geniet er gewoon van."