Tadej Pogacar twijfelt tóch over deelname aan Parijs-Roubaix: "Dan zal de beslissing vallen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar verbaasde de wielerwereld enkele weken geleden met een verkenning van Parijs-Roubaix. De wereldkampioen hield de deur voorlopig gesloten, maar zet die nu toch op een kier.

Tijdens een verkenning van de kasseien van Parijs-Roubaix met Tim Wellens vloog de wereldkampioen over de kasseien. In de UAE Tour ontkenden nog bevestigden Pogacar en zijn ploeg een deelname aan Parijs-Roubaix.

Nu lijkt de wereldkampioen de deur wel degelijk op een kier te zetten. "Ik ging op verkenning en ik moet zeggen: Parijs-Roubaix heeft mijn aandacht getrokken. Er is een grote kans dat ik in de nabije toekomst start, ja", zegt Pogacar in ‘Bartoli Time’ op het Franse RMC.

Rijdt Pogacar dan toch Parijs-Roubaix?

"Dit jaar? Ik kan niet zeggen: ‘neen’. Er is altijd een kans. We zullen zien. Laten we mijn beslissing als een verrassing houden. Maar ik hou echt van koersen. Ik dacht altijd dat Parijs-Roubaix te zwaar voor mij zou zijn, maar toen ik de verkenning deed, voelde ik dat het kan."

"Als ik in vorm ben, kan ik het proberen. De beslissing zal denk ik na Milaan-Sanremo (22 maart, nvdr.) vallen", verraste de wereldkampioen. Komt er dan toch een duel met Van Aert en Van der Poel op de kasseien?

Als Pogacar deelneemt aan Parijs-Roubaix, dan zal dat wellicht gevolgen hebben voor zijn programma. Zo zou er van de heuvelklassiekers, Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, een koers kunnen sneuvelen.