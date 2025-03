Wout van Aert krijgt stevige waarschuwing voor de Omloop Het Nieuwsblad

De kans is groot dat Wout van Aert straks aan de start staat met een aerodynamische tijdrithelm in de Omloop Het Nieuwsblad. Al krijgt hij er ook wel een stevige waarschuwing over.

Het dragen van tijdrithelmen in een gewone wegkoers is al jaren onderwerp van onderzoek, maar dit jaar lijkt ook Visma-Lease a Bike er mee te experimenteren. Wout van Aert reed er al mee in de eerste etappe in de Ronde van de Algarve. En het levert ook extra wattages op, daarom rijden renners ook met zo'n helmen tijdens tijdritten. Maar ook op de weg zou het dus een aardig verschil maken. "Het zou zo'n 10 à 15 watt winst opleveren", zegt Sep Vanmarcke bij Sporza. Moet Van Aert opletten met speciale helm? Toch zijn er ook redenen waarom niet iedereen plots overstag gaat voor de 'gratis wattages'. "Die dingen zijn ook niet gemaakt om uren en uren op je hoofd te hebben", zegt EF-ploegleider Ken Vanmarcke. De tijdrithelmen verluchten het hoofd namelijk niet goed. In een tijdrit van zo'n uur maakt dat niet veel uit, maar in een wegkoers van een paar uren kan dat wel degelijk. "En als je niet tijdig kan afkoelen, wordt het nefast." Omdat de impact van zo'n helm voor iedere renner anders is, mogen ze bij Visma-Lease a Bike vrij kiezen wie zo'n helm opzet tijdens de Omloop. "De ene renner voelt zich er comfortabel bij, de andere niet."