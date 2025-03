Een herkansing in K-B-K? Wout van Aert onthult hoe hij nu wél succesvol wil zijn

In de Omloop Het Nieuwsblad maakte Wout van Aert geen al te beste indruk, in Kuurne-Brussel-Kuurne krijgt hij een herkansing. Hij deed de tactiek van zijn ploeg ook al wat uit de doeken.

Een elfde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad was niet echt waar Wout van Aert op had gehoopt, dat gaf hij achteraf ook toe. Gelukkig is er de dag nadien al meteen een herkansing in de Kuurne-Brussel-Kuurne.

"Ik heb goed geslapen", zei Van Aert voor de start bij VTM Nieuws met herwonnen moed. De hele ploeg van Visma-Lease a Bike maakte in de Omloop niet echt een topindruk, in Kuurne-Brussel-Kuurne wil de ploeg het wel opnieuw in handen pakken.

Visma-Lease a Bike en Van Aert willen niet per se een sprint

"Het zal vooral cruciaal worden om de koers hard te maken in de heuvelzones", zei Van Aert. Met Olav Kooij heeft Visma-Lease a Bike namelijk een sprinter aan boord die het ook kan afmaken aan de streep.

Al wil Visma-Lease a Bike het niet zomaar opnemen tegen Jonathan Milan, Tim Merlier en Jasper Philipsen in de sprint. "Het is altijd goed om op twee paarden te kunnen wedden", stelde Van Aert dan ook.

Hij lijkt zijn succesrecept van vorig jaar weer boven te kunnen halen. "Het speelt ook in mijn voordeel dat ik koers kan maken. De verdeling is heel duidelijk vandaag. Of ik opnieuw teken voor een lange vlucht met drie zoals vorig jaar? Heel graag."