Patrick Lefevere heeft een heel mooi geschenk gekregen van Flanders Classics en daar is hij erg dankbaar voor

Patrick Lefevere wordt nog altijd in de bloemetjes gezet voor zijn rijkgevulde carrière. Flanders Classics had ook nog een mooi geschenk voor hem.

Patrick Lefevere heeft het nieuws zelf gedeeld via X. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step plaatste er een foto van het cadeau dat hij in ontvangst mocht nemen. Het is een kader met een afbeelding van hem en rondom hem ook de zegegebaren van renners met wie hij belangrijke overwinningen behaalde in het klassieke werk. Ook de woorden "Merci, Patrick" mochten niet ontbreken.

Die werden ook reeds bovengehaald toen Soudal Quick-Step officieel van hem afscheid nam als CEO. Links bovenaan de kader zijn ook de initialen van Flanders Classics terug te vinden. Bij de zegegebaren van de renners kunnen onder andere afbeeldingen van Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen en Tom Boonen herkend worden.

Lefevere en de klassiekers

Zo wordt er ook erkenning gegeven aan datgene waar Patrick Lefevere een groot deel van zijn carrière heeft aan besteed. Hij maakte als manager van zijn ploeg immers de wereldtop en zelfs de standaard in de klassiekers. Door het aantrekken van Remco Evenepoel is dat nu enigszins anders, maar jarenlang heeft het voor Lefevere en zijn renners gedraaid rond de klassiekers.

Thank you ⁦@FlandersClassic⁩ for the nice present 👌 pic.twitter.com/btHHM2Vgvx — Patrick Lefevere (@PatLefevere) March 2, 2025

Het is mooi dat Lefevere nu een aandenken heeft dat hem aan al die heerlijke momenten in de klassiekers doet denken. De solo van Philippe Gilbert in de Ronde van Vlaanderen van 2017 is zeker één van die momenten. Nog in Vlaanderens Mooiste was het ook memorabel dat Asgreen tot ieders verbazing aan de finish Mathieu van der Poel kon kloppen.

Lefevere erg blij met Flanders Classics-kader

"Bedankt Flanders Classics voor dit leuke geschenk", laat Patrick Lefevere op X weten hoe blij hij is met zijn kader.