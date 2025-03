Sven Vanthourenhout is vernietigend: "Kan en mag niet gebeuren"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ine Beyen en Ruben Van Gucht waren al tijdens de race duidelijk: de manier waarop het vrouwenpeloton zich misrekende op de vroege vlucht was vrij hallucinant te noemen. En ook de analisten waren vernietigend.

Vijf vroege vluchters kregen meer dan dertien minuten voorsprong cadeau van het peloton, aan de streep schoten er daar nog meer dan drie van over. Een ferme misrekening dus van de sterkhouders uit het peloton.

Schertsvertoning

"Een kinderachtige en schandalige vertoning van het peloton", was analiste Marijn De Vries kristalhelder over het gebeuren. En ook de andere analisten waren kristalhelder over wat ze te zien kregen.

"Het kan gewoon niet. Het gaat tegen elke logica in. De ploegen van Lorena Wiebes en Demi Vollering hadden gewoon hun verantwoordelijkheid moeten nemen", was ook Sven Vanthourenhout duidelijk bij Sporza.

Ego van de ploegleiders

"Een gat van meer dan dertien minuten? Neen, dat kan en mag echt niet gebeuren", aldus nog de gewezen bondscoach van de Belgische ploeg. Demi Vollering zou geprobeerd hebben om bij SD Worx helpsters te vinden voor de achtervolging, maar vanuit de ploegleiding wilden ze daar niet op ingaan.

"Het ego van de ploegleiders heeft gesproken", liet ook Sep Vanmarcke zich ontvallen. Zeker de manier waarop Vollering is vertrokken lijkt nog zijn invloed te hebben op hoe ze op dit moment rijden bij de diverse teams.